Саудовская Аравия способна самостоятельно расследовать убийство Хашкаджи - МИД

Саудовская Аравия не нуждается в международных специалистах для помощи в расследовании обстоятельств убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, ее следственные органы эффективны и независимы, сообщает в четверг "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление главы МИД Аделя аль-Джубейра.
По его словам, "органы юстиции Саудовской Аравии эффективны и независимы, и Саудовская Аравия не нуждается в привлечении международных специалистов для расследования дела об убийстве Дж.Хашкаджи".
Он отметил, что правительство страны привержено тому, чтобы привести к ответственности виновных в убийстве.
Кроме того, по данным агентства "Ассошиэйтед пресс", глава МИД Саудовской Аравии заявил в очередной раз, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд не имеет отношения к убийству журналиста.
"Абсолютно точно, его королевское высочество кронпринц не имеет никакого отношения к этому делу", - заявил он журналистам.
Прокуратура Саудовской Аравии в четверг выдвинула обвинения в адрес 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству Дж.Хашкаджи в Стамбуле. В частности, прокуратура просит суд приговорить пятерых обвиняемых к смертной казни.
По версии следствия, Дж.Хашкаджи после убийства расчленили и вынесли с территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. При этом пять человек, в отношении которых прокуратура затребовала смертную казнь, транспортировали останки журналиста из генконсульства, а еще один соучастник убийства передал останки местному компаньону.
В прокуратуре также подчеркнули, что кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд не причастен к делу, и он не был осведомлен об операции в отношении Дж.Хашкаджи.
Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.
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