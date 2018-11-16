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Дальнее зарубежье 16.11.2018 14:14

Двое экс-руководителей красных кхмеров признаны в Камбодже виновными в геноциде

Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи (ЧПСК) в пятницу признали виновными в геноциде двух бывших вождей режима красных кхмеров Нуона Чеа и Кхиеу Самфана, сообщают западные СМИ.

Красные кхмеры контролировали страну 1975-1979 годах. Тогда Камбоджа называлась Кампучией.

СМИ напоминают, что Нуона Чеа и Кхиеу Самфана приговорили к пожизненному заключению еще в 2014 году за принудительную, сопровождавшуюся жестокостями эвакуацию жителей столицы страны Пномпеня после захвата власти красными кхмерами. Однако количество обвинений против Нуон Чеа и Кхиеу Самфана оказалось столь велико, что судебный процесс пришлось разделить на несколько.

В пятницу суд признал Нуона Чеа виновным в геноциде против вьетнамцев и исламского народа тямов, проживавших в Камбодже, а Кхиеу Самфана - в геноциде против вьетнамского меньшинства.

На судебных слушаниях присутствовали десятки представителей народа тямов и буддийских монахов: при красных кхмерах буддизм также подвергался гонениям.

80-летний Нуон Чеа был заместителем Пол Пота - лидера режима красных кхмеров, при котором в 1975-1979 годах были казнены без суда и умерли от голода и каторжного труда около 2 млн человек. 83-летний Кхиеу Самфан был в то время главой государства. Нуон Чеа считался идеологом режима, а Кхиеу Самфан - его официальным лицом.

ЧПСК, при поддержке ООН, был создан в 2006 году для судебного преследования бывших функционеров режима красных кхмеров.

Однако, отмечают СМИ, суд, на деятельность которого ушло свыше $300 млн, вынес приговоры лишь трем людям.

Наблюдатели также считают, что приговор, вынесенный ЧПСК в пятницу, станет последним для этой судебной инстанции, поскольку ЧПСК ранее обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Камбоджи. Так, ранее премьер-министр Камбоджи Хун Сен - в прошлом также деятель режима красных кхмеров - заявил, что он не позволит вести дальнейшие расследования в этом направлении. При этом он ссылался на угрозу общественной стабильности, добавляют СМИ.

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Тэги: КАМБОДЖА, СУД, МАОИСТЫ, ГЕНОЦИД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]