Двое экс-руководителей красных кхмеров признаны в Камбодже виновными в геноциде

Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи (ЧПСК) в пятницу признали виновными в геноциде двух бывших вождей режима красных кхмеров Нуона Чеа и Кхиеу Самфана, сообщают западные СМИ.
Красные кхмеры контролировали страну 1975-1979 годах. Тогда Камбоджа называлась Кампучией.
СМИ напоминают, что Нуона Чеа и Кхиеу Самфана приговорили к пожизненному заключению еще в 2014 году за принудительную, сопровождавшуюся жестокостями эвакуацию жителей столицы страны Пномпеня после захвата власти красными кхмерами. Однако количество обвинений против Нуон Чеа и Кхиеу Самфана оказалось столь велико, что судебный процесс пришлось разделить на несколько.
В пятницу суд признал Нуона Чеа виновным в геноциде против вьетнамцев и исламского народа тямов, проживавших в Камбодже, а Кхиеу Самфана - в геноциде против вьетнамского меньшинства.
На судебных слушаниях присутствовали десятки представителей народа тямов и буддийских монахов: при красных кхмерах буддизм также подвергался гонениям.
80-летний Нуон Чеа был заместителем Пол Пота - лидера режима красных кхмеров, при котором в 1975-1979 годах были казнены без суда и умерли от голода и каторжного труда около 2 млн человек. 83-летний Кхиеу Самфан был в то время главой государства. Нуон Чеа считался идеологом режима, а Кхиеу Самфан - его официальным лицом.
ЧПСК, при поддержке ООН, был создан в 2006 году для судебного преследования бывших функционеров режима красных кхмеров.
Однако, отмечают СМИ, суд, на деятельность которого ушло свыше $300 млн, вынес приговоры лишь трем людям.
Наблюдатели также считают, что приговор, вынесенный ЧПСК в пятницу, станет последним для этой судебной инстанции, поскольку ЧПСК ранее обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Камбоджи. Так, ранее премьер-министр Камбоджи Хун Сен - в прошлом также деятель режима красных кхмеров - заявил, что он не позволит вести дальнейшие расследования в этом направлении. При этом он ссылался на угрозу общественной стабильности, добавляют СМИ.
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