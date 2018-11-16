Спецпосланник Южной Кореи по вопросам КНДР отправится на переговоры в США

Спецпосланник Южной Кореи по КНДР Ли Ду Хун планирует на следующей неделе посетить Вашингтон, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Северной Кореи, сообщает в пятницу телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на южнокорейский МИД.

Ли Ду Хун отправится в США с трехдневным визитом, в ходе которого проведет встречу со спецпредставителем США по вопросам КНДР Стивеном Биганом.

"Они обменятся мнениями о ситуации на Корейском полуострове и обсудят пути расширения сотрудничества в области денуклеаризации и установления мира", - приводит телеканал заявление МИД.

Кроме того, стороны обсудят создание рабочей группы для улучшения координации подхода стран по вопросам КНДР.