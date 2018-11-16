Минюст США по ошибке опубликовал информацию о начале официального юридического преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщила организация в своем "Твиттере".
"Американское министерство юстиции "случайно" раскрыло факт существования скрытых обвинений против редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа", - говорится в сообщении.
WikiLeaks отметила, что сотрудники минюста "по всей видимости, ошибочно вырезали и вставили (информацию об обвинениях против Дж.Ассанжа - ИФ) в несвязанное дело в Восточном округе Вирджиния".
Вместе с сообщением организация опубликовала снимки обсуждаемого документа.
По информации британского издания "Индепендент", федеральные прокуроры не хотели раскрывать информацию об обвинениях против Дж.Ассанжа "из-за тонкостей этого дела".
Издание напомнило, что ранее некоторые американские чиновники подтвердили информацию о том, что федеральные прокуроры в Вирджинии ведут продолжительное расследование по уголовному делу в отношении WikiLeaks и ее основателя.
Ранее американская газета "Уолл стрит джорнэл" сообщила, что министерство юстиции США готовится к официальному юридическому преследованию основателя WikiLeaks.
Осведомленные источники сообщили изданию, что прокуроры обсуждают различные обвинения против Дж.Ассанжа, а также вопрос его депортации в США.
По данным собеседников газеты, обвинения против основателя WikiLeaks могут включать нарушение закона о шпионаже, который криминализирует публикацию информации, касающейся национальной обороны.
Дж.Ассанж стал объектом расследования американского минюста в 2010 году после того, как его организация опубликовала тысячи секретных сообщений о войне в Афганистане.
В 2012 году Эквадор предоставил Дж.Ассанжу политическое убежище. С тех пор основатель WikiLeaks живет в посольстве этой страны в Лондоне.
Глава МИД Азербайджана принимает участие в форуме Сир-Бани-Яс
Новым послом Израиля в Азербайджане может стать араб-христианин
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 27 раз – Минобороны Азербайджана
Президент Алиев ввел в строй завод по производству ферросплавов в Азербайджане за $25 млн
В Азербайджане запустили табачную фабрику Tabaterra за $48 млн
В Азербайджане запустили завод по производству строительных смесей за $3,5 млн
Канада запустит в обращение новую вертикальную банкноту в 10 канадских долларов
В Баку в начале декабря обсудят потенциал и проблемы отельного бизнеса
В Баку потушили пожар в торговом центре, площадь пожара составила 300 кв.м. – МЧС Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии Комплекса железнодорожного вокзала в Сумгайыте, вернулся в Баку на поезде
Президент Азербайджана посещает город Сумгайыт
ГААД получит 6,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В бакинской школе состоялся открытый урок «Аристократ слова»
В Баку прошла встреча выпускников российских вузов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»