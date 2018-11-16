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Дальнее зарубежье 16.11.2018 13:01

Минюст США "случайно" опубликовал информацию об обвинениях против Ассанжа - WikiLeaks

Минюст США по ошибке опубликовал информацию о начале официального юридического преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщила организация в своем "Твиттере".

"Американское министерство юстиции "случайно" раскрыло факт существования скрытых обвинений против редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа", - говорится в сообщении.

WikiLeaks отметила, что сотрудники минюста "по всей видимости, ошибочно вырезали и вставили (информацию об обвинениях против Дж.Ассанжа - ИФ) в несвязанное дело в Восточном округе Вирджиния".

Вместе с сообщением организация опубликовала снимки обсуждаемого документа.

По информации британского издания "Индепендент", федеральные прокуроры не хотели раскрывать информацию об обвинениях против Дж.Ассанжа "из-за тонкостей этого дела".

Издание напомнило, что ранее некоторые американские чиновники подтвердили информацию о том, что федеральные прокуроры в Вирджинии ведут продолжительное расследование по уголовному делу в отношении WikiLeaks и ее основателя.

Ранее американская газета "Уолл стрит джорнэл" сообщила, что министерство юстиции США готовится к официальному юридическому преследованию основателя WikiLeaks.

Осведомленные источники сообщили изданию, что прокуроры обсуждают различные обвинения против Дж.Ассанжа, а также вопрос его депортации в США.

По данным собеседников газеты, обвинения против основателя WikiLeaks могут включать нарушение закона о шпионаже, который криминализирует публикацию информации, касающейся национальной обороны.

Дж.Ассанж стал объектом расследования американского минюста в 2010 году после того, как его организация опубликовала тысячи секретных сообщений о войне в Афганистане.

В 2012 году Эквадор предоставил Дж.Ассанжу политическое убежище. С тех пор основатель WikiLeaks живет в посольстве этой страны в Лондоне.

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Тэги: CША, ВИКИЛИКС, АССАНЖ, ОБВИНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]