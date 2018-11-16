Мигранты на границе США и Мексики могут застрять там на месяцы - СМИ

Сотни мигрантов, прибывающих на мексиканско-американскую границу, могут месяцами ждать рассмотрения заявки на получение убежища в США, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

На сегодня в мексиканский город Тихуана прибыли около 2 тыс. нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки, и их число растет, в то время как пограничный контроль в Сан-Диего (штат Калифорния, США) в сутки обрабатывает около 100 запросов на предоставление убежища.

Власти Нижней Калифорнии в Мексике переоборудовали для прибывших беженцев здание гимназии и спортивный комплекс, способные вместить около 1,7 тыс. временных жителей.

"Это не кризис. Просто очень необычная ситуация", - заявил в пятницу представитель властей мексиканского штата Нижняя Калифорния Франсиско Руэда.

Он добавил, что Мексика способна предоставить около 7 тыс. рабочих мест для "братьев-мигрантов из Центральной Америки" при условии, что они получат официальный статус мигранта и останутся в стране.

"Сегодня в Нижней Калифорнии есть возможность трудоустройства для тех, кто попросит об этом, но для того, чтобы это было возможным, необходимо получить статус иммигранта", - сказал Ф.Руэда.