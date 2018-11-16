КНДР депортирует американца, задержанного ранее на границе с КНР

Власти КНДР намерены депортировать гражданина США, задержанного ранее за незаконное проникновение в страну, сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентстве Кореи (ЦТАК).

По его данным, американец был задержан 16 октября при попытке нелегального проникновения на территорию КНДР через китайскую границу.

Власти Северной Кореи приняли решение о его депортации, но не уточнили, когда они его депортируют.