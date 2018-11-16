Франция готовится к последствиям Brexit без соглашения между сторонами

Париж готовит ряд мер, в частности связанных с пограничным контролем, которые могут быть приняты в том случае, если Великобритании и ЕС не удастся прийти к соглашению по выходу королевства из состава объединения, сообщила в пятницу министр транспорта Франции Элизабет Борн.
"Мы готовимся к гипотетическому сценарию, предполагающему отсутствие сделки. В случае такого развития событий, мы подготовим меры для введения пограничного контроля", - сказала она в интервью телеканалу CNews.
Ранее на этой неделе британский премьер-министр Тереза Мэй выступила с заявлением о том, что британский кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit по итогам совещания на Даунинг-стрит. Она выразила уверенность в том, что нынешний проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС - лучший из того, что можно было согласовать с Брюсселем.
Ранее Т.Мэй отметила, что не рассматривает ситуацию, при которой соглашения по Brexit может и не быть. Она неоднократно заявляла, что исключает возможность проведения повторного референдума по Brexit.
На референдуме в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»