Франция готовится к последствиям Brexit без соглашения между сторонами

Париж готовит ряд мер, в частности связанных с пограничным контролем, которые могут быть приняты в том случае, если Великобритании и ЕС не удастся прийти к соглашению по выходу королевства из состава объединения, сообщила в пятницу министр транспорта Франции Элизабет Борн.

"Мы готовимся к гипотетическому сценарию, предполагающему отсутствие сделки. В случае такого развития событий, мы подготовим меры для введения пограничного контроля", - сказала она в интервью телеканалу CNews.

Ранее на этой неделе британский премьер-министр Тереза Мэй выступила с заявлением о том, что британский кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit по итогам совещания на Даунинг-стрит. Она выразила уверенность в том, что нынешний проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС - лучший из того, что можно было согласовать с Брюсселем.

Ранее Т.Мэй отметила, что не рассматривает ситуацию, при которой соглашения по Brexit может и не быть. Она неоднократно заявляла, что исключает возможность проведения повторного референдума по Brexit.

На референдуме в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.