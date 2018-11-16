Объем производства чая в Китае достигнет 2,8 млн тонн в 2018г

Объем производства чая в Китае в 2018 году достигнет 2,8 млн тонн в 2018 году, прогнозирует Китайская ассоциация чайного маркетинга (China Tea Marketing Association, CTMA).

При этом стоимость всей отраслевой цепочки превысит 600 млрд юаней (около $86,4 млрд), пишет "Жэньминь жибао".

Объем продаж чая в Китае достигнет 2 млн тонн в этом году, сообщила CTMA на форуме чайной отрасли в городе Уишань провинции Фуцзянь.

Потребление чая в Китае неуклонно растет в последние годы, сказал председатель ассоциации Ван Цин. Одновременно КНР наращивает поставки за рубеж.

В этом году экспорт китайского чая превысит 300 тыс. тонн, ожидают в CTMA.

Уишань является не только важная производственная база чая в Китае, но и родиной знаменитого утесного чая "уи" - одной из разновидностей улуна.