Объем производства чая в Китае достигнет 2,8 млн тонн в 2018г

Объем производства чая в Китае в 2018 году достигнет 2,8 млн тонн в 2018 году, прогнозирует Китайская ассоциация чайного маркетинга (China Tea Marketing Association, CTMA).
При этом стоимость всей отраслевой цепочки превысит 600 млрд юаней (около $86,4 млрд), пишет "Жэньминь жибао".
Объем продаж чая в Китае достигнет 2 млн тонн в этом году, сообщила CTMA на форуме чайной отрасли в городе Уишань провинции Фуцзянь.
Потребление чая в Китае неуклонно растет в последние годы, сказал председатель ассоциации Ван Цин. Одновременно КНР наращивает поставки за рубеж.
В этом году экспорт китайского чая превысит 300 тыс. тонн, ожидают в CTMA.
Уишань является не только важная производственная база чая в Китае, но и родиной знаменитого утесного чая "уи" - одной из разновидностей улуна.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»