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Дальнее зарубежье 16.11.2018 14:28

Объем производства чая в Китае достигнет 2,8 млн тонн в 2018г

Объем производства чая в Китае в 2018 году достигнет 2,8 млн тонн в 2018 году, прогнозирует Китайская ассоциация чайного маркетинга (China Tea Marketing Association, CTMA).

При этом стоимость всей отраслевой цепочки превысит 600 млрд юаней (около $86,4 млрд), пишет "Жэньминь жибао".

Объем продаж чая в Китае достигнет 2 млн тонн в этом году, сообщила CTMA на форуме чайной отрасли в городе Уишань провинции Фуцзянь.

Потребление чая в Китае неуклонно растет в последние годы, сказал председатель ассоциации Ван Цин. Одновременно КНР наращивает поставки за рубеж.

В этом году экспорт китайского чая превысит 300 тыс. тонн, ожидают в CTMA.

Уишань является не только важная производственная база чая в Китае, но и родиной знаменитого утесного чая "уи" - одной из разновидностей улуна.

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Тэги: КИТАЙ, ЧАЙ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]