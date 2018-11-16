Глава МИД Украины встретился со спецпредставителем госдепа США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и специальный представительгГосдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер провели встречу в Вашингтоне перед заседанием украинско-американской Комиссии стратегического партнерства.

"Хорошая встреча с Павлом Климкиным в Вашингтоне, чтобы подготовиться к диалогу по Комиссии стратегического партнерства на этой неделе", - написал К.Волкер в микроблоге в "Твиттере".

В свою очередь, П.Климкин отметил, что они со спецпредставителем госдепартамента "сверили часы". "Сверили часы с хорошим другом Куртом Волкером. Время вашингтонское, повестка дня - украинская :)", - написал глава МИД в "Твиттере".

Заседание украинско-американской Комиссии стратегического партнерства запланировано на 16 ноября в Вашингтоне. Украинскую делегацию возглавляет П.Климкин.