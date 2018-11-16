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СНГ 16.11.2018 14:46

Глава МИД Украины встретился со спецпредставителем госдепа США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и специальный представительгГосдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер провели встречу в Вашингтоне перед заседанием украинско-американской Комиссии стратегического партнерства.

"Хорошая встреча с Павлом Климкиным в Вашингтоне, чтобы подготовиться к диалогу по Комиссии стратегического партнерства на этой неделе", - написал К.Волкер в микроблоге в "Твиттере".

В свою очередь, П.Климкин отметил, что они со спецпредставителем госдепартамента "сверили часы". "Сверили часы с хорошим другом Куртом Волкером. Время вашингтонское, повестка дня - украинская :)", - написал глава МИД в "Твиттере".

Заседание украинско-американской Комиссии стратегического партнерства запланировано на 16 ноября в Вашингтоне. Украинскую делегацию возглавляет П.Климкин.

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Тэги: УКРАИНА, США, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]