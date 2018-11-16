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СНГ 16.11.2018 15:04

Белоруссия отказалась от импорта электроэнергии и составит план действий в связи с вводом в работу собственной АЭС - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обеспечения полной энергетической независимости и безопасности страны.

"Правительством должен быть сформирован прогноз топливно-энергетического баланса страны, а также определена цель - стопроцентная энергетическая независимость и безопасность", - подчеркнул А.Лукашенко в пятницу на совещании по механизму совершенствования системы управления белорусской энергетикой. Президента цитирует госагентство БелТА.

А.Лукашенко отметил, что стабильная работа энергосистемы является одной из важнейших составляющих независимости государства. "Ее стабильность - это крайне важный элемент безопасности и независимости государства", - сказал президент.

Он напомнил, что "в 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электроэнергии".

А.Лукашенко также сообщил, что потребление импортируемого топлива уменьшилось на 3 млрд куб.м газа в эквиваленте или $600 млн в год в стоимостном выражении. При этом собственное производство электроэнергии увеличилось на 2,1 млрд кВт. Это стало следствием модернизации энергосистемы, в которую по последние 5 лет вложено более $1 млрд инвестиций.

Президент напомнил о предстоящем введении в строй Белорусской АЭС, электроэнергия от которой должна быть востребована (ввод первого блока БелАЭС запланирован на середину 2019 года - ИФ).

"Это главный вопрос во всем реформировании или совершенствовании этого сектора", - подчеркнул глава государства.

А.Лукашенко заявил, что "впереди эра чистой энергетики". "Уголь, природный газ и нефть уходят. Все ориентируются, к примеру, не на дизель и бензин, а на электромобили. Поэтому нужно не просто понимание, а четкий план действий, исходя из баланса производства электроэнергии и потребления", - отметил он.

"Речь идет не об экономии и бережном расходовании ресурсов. Это говорит о недостаточной энерговооруженности белорусского государства и узкой сфере применения электроэнергии. Прежде всего, в промышленности", - сказал президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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