Белоруссия отказалась от импорта электроэнергии и составит план действий в связи с вводом в работу собственной АЭС - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обеспечения полной энергетической независимости и безопасности страны.
"Правительством должен быть сформирован прогноз топливно-энергетического баланса страны, а также определена цель - стопроцентная энергетическая независимость и безопасность", - подчеркнул А.Лукашенко в пятницу на совещании по механизму совершенствования системы управления белорусской энергетикой. Президента цитирует госагентство БелТА.
А.Лукашенко отметил, что стабильная работа энергосистемы является одной из важнейших составляющих независимости государства. "Ее стабильность - это крайне важный элемент безопасности и независимости государства", - сказал президент.
Он напомнил, что "в 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электроэнергии".
А.Лукашенко также сообщил, что потребление импортируемого топлива уменьшилось на 3 млрд куб.м газа в эквиваленте или $600 млн в год в стоимостном выражении. При этом собственное производство электроэнергии увеличилось на 2,1 млрд кВт. Это стало следствием модернизации энергосистемы, в которую по последние 5 лет вложено более $1 млрд инвестиций.
Президент напомнил о предстоящем введении в строй Белорусской АЭС, электроэнергия от которой должна быть востребована (ввод первого блока БелАЭС запланирован на середину 2019 года - ИФ).
"Это главный вопрос во всем реформировании или совершенствовании этого сектора", - подчеркнул глава государства.
А.Лукашенко заявил, что "впереди эра чистой энергетики". "Уголь, природный газ и нефть уходят. Все ориентируются, к примеру, не на дизель и бензин, а на электромобили. Поэтому нужно не просто понимание, а четкий план действий, исходя из баланса производства электроэнергии и потребления", - отметил он.
"Речь идет не об экономии и бережном расходовании ресурсов. Это говорит о недостаточной энерговооруженности белорусского государства и узкой сфере применения электроэнергии. Прежде всего, в промышленности", - сказал президент.
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