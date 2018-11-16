Британия рассчитывает на сохранение уровня взаимодействия с ЕС по линии правоохранительных органов после Brexit

Лондон намерен продолжать сотрудничество с Брюсселем на уровне правоохранительных и следственных органов после Brexit, сообщила в пятницу в интервью британской радиостанции Эл-Би-Си премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Один из вопросов, который мы обсуждаем в рамках сделки (с Брюсселем - ИФ), это гарантии того, что нынешние договоренности в этой сфере сохранятся. В том числе это касается вопроса обмена информацией со странами Евросоюза. Например, сравнение данных ДНК, что иногда может быть очень важно при раскрытии преступлений", - сказала Т.Мэй.

"Если же сделки с ЕС достичь не удастся, это станет для нас недоступным", - добавила британский премьер.

Вечером в среду Британия и ЕС согласовали проект соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. 585-страничный проект документа должен пройти согласование в парламентах всех стран ЕС.