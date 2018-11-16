Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9267 RUR   0.0258 GBR   2.1743 TRY   0.3163

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.46 Brent   66.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 16° 18 Ноя 13° 19 Ноя 10° 14°

Дальнее зарубежье 16.11.2018 14:40

Британия рассчитывает на сохранение уровня взаимодействия с ЕС по линии правоохранительных органов после Brexit

Лондон намерен продолжать сотрудничество с Брюсселем на уровне правоохранительных и следственных органов после Brexit, сообщила в пятницу в интервью британской радиостанции Эл-Би-Си премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Один из вопросов, который мы обсуждаем в рамках сделки (с Брюсселем - ИФ), это гарантии того, что нынешние договоренности в этой сфере сохранятся. В том числе это касается вопроса обмена информацией со странами Евросоюза. Например, сравнение данных ДНК, что иногда может быть очень важно при раскрытии преступлений", - сказала Т.Мэй.

"Если же сделки с ЕС достичь не удастся, это станет для нас недоступным", - добавила британский премьер.

Вечером в среду Британия и ЕС согласовали проект соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. 585-страничный проект документа должен пройти согласование в парламентах всех стран ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ПОЛИЦИЯ, BREXIT, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Один полицейский пострадал в ходе столкновений в Лондоне, один человек арестован Лондонская полиция не нашла доказательств причастности спецназовца к гибели принцессы Дианы Полиция не исключает причастности "третьей стороны" к смерти Березовского Полиция не исключает причастности "третьей стороны" к смерти Березовского, дознание по делу отложено Полиция Великобритании хочет арестовать Джулиана Ассанджа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]