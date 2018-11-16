Заседание азербайджано-российской МПК по экономсотрудничеству пройдет на следующей неделе в Москве

Очередное заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится 23 ноября в Москве, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» информированный источник.

«Сопредседателями МПК являются министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития России Максим Орешкин. Семнадцатое заседание МПК намечено на 23 ноября в Москве», - сообщил источник, знакомый с ходом подготовки к проведению заседания комиссии.

На заседании планируется обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества в области АПК, ТЭК, транспорта, в сфере промышленности, связи и информационных технологиях, а также в сфере гуманитарных связей.

Последнее заседание МПК состоялось в декабре 2016 года в Баку.

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2017 года составил $2 млрд 141 млн 283,27 тыс., что на 4,3% больше показателя 2016 года. На долю торговых операций с Россией в 2017 году пришлось 9,48% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.

Б.Рустамбеков