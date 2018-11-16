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Бизнес и законодательство 16.11.2018 13:03

Заседание азербайджано-российской МПК по экономсотрудничеству пройдет на следующей неделе в Москве

Очередное заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится 23 ноября в Москве, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» информированный источник.

«Сопредседателями МПК являются министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития России Максим Орешкин. Семнадцатое заседание МПК намечено на 23 ноября в Москве», - сообщил источник, знакомый с ходом подготовки к проведению заседания комиссии.

На заседании планируется обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества в области АПК, ТЭК, транспорта, в сфере промышленности, связи и информационных технологиях, а также в сфере гуманитарных связей.

Последнее заседание МПК состоялось в декабре 2016 года в Баку.

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2017 года составил $2 млрд 141 млн 283,27 тыс., что на 4,3% больше показателя 2016 года. На долю торговых операций с Россией в 2017 году пришлось 9,48% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, МПК, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]