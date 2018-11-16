Совет глав администраций связи РСС стран-членов СНГ соберется в начале декабря в Баку

Заседание Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи (РСС) стран-участниц СНГ пройдет 3 декабря в Баку, сообщает Исполком СНГ.
«Также в столице Азербайджана в указанный день состоится заседание Координационного совета государств–участников СНГ по информатизации при РСС», - отмечается в информации Исполкома.
Р.Бабаев
Глава МИД Азербайджана принимает участие в форуме Сир-Бани-Яс
Новым послом Израиля в Азербайджане может стать араб-христианин
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 27 раз – Минобороны Азербайджана
Канада запустит в обращение новую вертикальную банкноту в 10 канадских долларов
В Баку в начале декабря обсудят потенциал и проблемы отельного бизнеса
В Баку потушили пожар в торговом центре, площадь пожара составила 300 кв.м. – МЧС Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии Комплекса железнодорожного вокзала в Сумгайыте, вернулся в Баку на поезде
Президент Азербайджана посещает город Сумгайыт
ГААД получит 6,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе
Глава МВД ФРГ Зеехофер покинет пост в партии ХСС до 19 января - СМИ
В ЕС удовлетворены приговором бывшим вождям красных кхмеров
Белоруссия отказалась от импорта электроэнергии и составит план действий в связи с вводом в работу собственной АЭС - Лукашенко
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В бакинской школе состоялся открытый урок «Аристократ слова»
В Баку прошла встреча выпускников российских вузов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»