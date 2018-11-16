Совет глав администраций связи РСС стран-членов СНГ соберется в начале декабря в Баку

Заседание Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи (РСС) стран-участниц СНГ пройдет 3 декабря в Баку, сообщает Исполком СНГ.

«Также в столице Азербайджана в указанный день состоится заседание Координационного совета государств–участников СНГ по информатизации при РСС», - отмечается в информации Исполкома.

Р.Бабаев