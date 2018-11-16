Материалы Турции противоречат выводам саудовцев об убийстве Хашкаджи

Турция располагает материалами по делу об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, которые противоречат выводам прокуратуры Саудовской Аравии, сообщает в пятницу турецкая газета "Хюрриет".
Накануне прокуратура Саудовской Аравии выдвинула обвинения против 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству Дж.Хашкаджи в Стамбуле. В частности, пятерых обвиняемых прокуратура просит суд приговорить к смертной казни.
Согласно выводам саудовских следователей, подозреваемые убили журналиста после того, как их попытка убедить его вернуться в Саудовскую Аравию провалилась.
В свою очередь издание "Хюрриет" отмечает, что результаты расследования турецких специалистов говорят о другом.
"О том, что Хашкаджи отчаянно пытался выжить, можно услышать на семиминутной аудиозаписи. На ней нет никаких намеков на то, что кто-то его пытался убеждать", - пишет издание.
Газета уточняет, что турецкие официальные лица не подтвердили (выводы саудовской прокуратуры - ИФ) о том, что Хашкаджи умер от того, что ему ввели смертельную дозу наркотиков.
"Они (турецкие следователи - ИФ) говорят, что он был задушен веревкой или чем-то вроде полиэтиленового пакета", - говорится в статье "Хюрриет".
Более того, на то, что убийство Дж.Хашкаджи было спланировано, по мнению издания, указывают ряд косвенных фактов. В частности, в группе оперативников, убивших Хашкаджи, оказался специалист по судебной медицине, занимающийся экспертизой тел.
Наряду с этим, пишет "Хюрриет" о преднамеренном характере убийства говорит другая пятнадцатиминутная аудиозапись, "на которой группа саудовцев обсуждает, как будет убивать Хашкаджи".
"Они проговаривают свой план, которой ранее разрабатывался, и напоминают друг другу задачи каждого", - подчеркивает "Хюрриет".
Кроме того, отмечает издание, человек, очень похожий на Хашкаджи, "ходил по Стамбулу перед видеокамерами наружного наблюдения для того, чтобы ввести в заблуждение турецкую полицию".
В конце прошлой недели президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи с моментом убийства Дж.Хашкаджи США, Франции, ФРГ, Великобритании и Саудовской Аравии.
Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.
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