Назарбаев и Путин в телефонной беседе обсудили подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского лидера.
Главы государств также рассмотрели график предстоящих встреч, в том числе ход подготовки к предстоящему в декабре заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы президента Казахстана, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»