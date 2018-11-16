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СНГ 16.11.2018 14:10

Назарбаев и Путин в телефонной беседе обсудили подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского лидера.

Главы государств также рассмотрели график предстоящих встреч, в том числе ход подготовки к предстоящему в декабре заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы президента Казахстана, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]