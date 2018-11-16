Назарбаев и Путин в телефонной беседе обсудили подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского лидера.

Главы государств также рассмотрели график предстоящих встреч, в том числе ход подготовки к предстоящему в декабре заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы президента Казахстана, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.