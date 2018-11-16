Президент Азербайджана посещает город Сумгайыт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в пятницу в город Сумгайыт, сообщает сайт главы государства
Б.Рустамбеков
Глава МИД Азербайджана принимает участие в форуме Сир-Бани-Яс
Новым послом Израиля в Азербайджане может стать араб-христианин
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 27 раз – Минобороны Азербайджана
Президент Алиев ввел в строй завод по производству ферросплавов в Азербайджане за $25 млн
В Азербайджане запустили табачную фабрику Tabaterra за $48 млн
В Азербайджане запустили завод по производству строительных смесей за $3,5 млн
Канада запустит в обращение новую вертикальную банкноту в 10 канадских долларов
В Баку в начале декабря обсудят потенциал и проблемы отельного бизнеса
В Баку потушили пожар в торговом центре, площадь пожара составила 300 кв.м. – МЧС Азербайджана
Глава МВД ФРГ Зеехофер покинет пост в партии ХСС до 19 января - СМИ
В ЕС удовлетворены приговором бывшим вождям красных кхмеров
Белоруссия отказалась от импорта электроэнергии и составит план действий в связи с вводом в работу собственной АЭС - Лукашенко
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В бакинской школе состоялся открытый урок «Аристократ слова»
В Баку прошла встреча выпускников российских вузов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»