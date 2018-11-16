У противников Мэй достаточно подписей для рассмотрения вопроса о недоверии ей - СМИ

Противники премьер-министра Великобритании Тереза Мэй смогли заручиться достаточной поддержкой для рассмотрения вопроса о недоверии Т.Мэй в связи с Brexit, передает в пятницу британский телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на источник, связанный с правящей Консервативной партией.

Также источники сообщают, что все парламентские организаторы Консервативной партии получили предписание отменить запланированные встречи и вернуться в Лондон.

Накануне британские СМИ сообщали, что члены Консервативной партии направляют письма, в которых заявляют о недоверии лидеру консерваторов - премьеру Т.Мэй.

Согласно правилам правящей Консервативной партии, для того, чтобы инициировать голосование по выражению недоверия лидеру партии, 15% членов Консервативной партии в парламенте, лидером которой является Т.Мэй, должны написать письма главе комитета 1922 Грэму Брэйди.

В настоящее время 15% членов Консервативной партии в парламенте - это 48 человек.

Затем комитет рассматривает поступившие письма, и решает, проводить или не проводить голосование. В нем примут участие все члены парламента от Консервативной партии. Для того чтобы остаться лидером партии, Т.Мэй нужно будет набрать простое большинство голосов.