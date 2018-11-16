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Бизнес и законодательство 16.11.2018 14:50

В Азербайджане запустили завод по производству строительных смесей за $3,5 млн

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу участие в открытии завода по производству строительных смесей на территории Сумгаыйтского химического промышленного парка (СХПП), сообщает сайт главы государства.

Завод построен швейцарской компанией «SİKA».

И.Алиеву сообщили, что на первом этапе завод будет производить 40 тыс. тонн строительных смесей. Продукция будет экспортироваться в Россию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Грузию и Иран.

«Инвестиции в предприятие (на первом этапе) составили $3,5 млн. На заводе постоянной работой будут обеспечены 60 человек. Завод будет осуществлять свою деятельность на оборудованиях, произведенных в Швейцарии и Турции», - отмечается в информации.

«SIKA» создана в 1910 году. SIKA работает в Азербайджане с 2005 года, до запуска собственного завода компания арендовала завод, на котором производятся строительные смеси.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, СХПП, ЗАВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]