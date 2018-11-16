Глава МИД Азербайджана принимает участие в форуме Сир-Бани-Яс

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров находится с визитом ОАЭ, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Целью визита Э.Мамедъярова в ОАЭ является участие в IX форуме Сир-Бани-Яс»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде