В Азербайджане запустили табачную фабрику Tabaterra за $48 млн

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу участие в открытии табачной фабрики ЗАО «Tabaterra» на территории Сумгаыйтского химического промышленного парка (СХПП), сообщает сайт главы государства.
Глава государства был проинформирован, что инвестиции в строительство фабрики составили $48 млн. На фабрике на постоянной основе будут работать 200 человек.
На фабрике будут производить три вида сигарет соответствующие международным стандартам: легкие, сверхлегкие и тяжелые. На фабрике установлено британское, германское, итальянское оборудование. На предприятии будет производиться 11 млрд сигарет в год, что позволит покрывать 80% внутреннего спроса в Азербайджане.
В целом, на фабрике планируется производить 80 видов продукции под 13 брендами.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»