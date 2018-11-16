В Азербайджане запустили табачную фабрику Tabaterra за $48 млн

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу участие в открытии табачной фабрики ЗАО «Tabaterra» на территории Сумгаыйтского химического промышленного парка (СХПП), сообщает сайт главы государства.

Глава государства был проинформирован, что инвестиции в строительство фабрики составили $48 млн. На фабрике на постоянной основе будут работать 200 человек.

На фабрике будут производить три вида сигарет соответствующие международным стандартам: легкие, сверхлегкие и тяжелые. На фабрике установлено британское, германское, итальянское оборудование. На предприятии будет производиться 11 млрд сигарет в год, что позволит покрывать 80% внутреннего спроса в Азербайджане.

В целом, на фабрике планируется производить 80 видов продукции под 13 брендами.

Б.Рустамбеков