Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9267 RUR   0.0258 GBR   2.1743 TRY   0.3163

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.46 Brent   66.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° Завтра 14° 18 Ноя 14° 19 Ноя 14°

Дальнее зарубежье 16.11.2018 19:01

Родственники одной из жертв авиакатастрофы в Индонезии подали в суд на Boeing

Родители доктора Рио Нанды Пуртамы, погибшего при крушении самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air в Индонезии, подали в суд на авиастроительную компанию, сообщает в пятницу американский телеканал Си-Эн-Эн.

Иск против Boeing был зарегистрирован накануне в суде штата Иллинойс. Истцы настаивают, что производитель самолета не предоставил точную документацию о внесенных изменениях в систему автопилота данной модели самолетов, что могло послужить причиной трагедии.

"Boeing не предупредила авиакомпанию Lion Air и ее пилотов о небезопасном состоянии самолета, вызванном внесенными изменениями в систему автопилота", - говорится в иске.

Родители уточняют, что Р.Пуртама направлялся в индонезийский город Пангкал-Пинанг на собственную свадьбу.

Ранее один из топ-менеджеров Lion Air обвинял Boing в том, что в документации к данной модели самолета не прописано, что самолет в определенных обстоятельствах автоматически совершает "нырок".

"У нас нет ничего об этом в руководстве к Boeing 737 Max 8, поэтому наши пилоты не были подготовлены к такой ситуации", - заявлял представитель авиакомпании.

Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air разбился 29 октября неподалеку от побережья острова Ява. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, LIONAIR, BOEING, СУД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]