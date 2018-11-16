Родственники одной из жертв авиакатастрофы в Индонезии подали в суд на Boeing

Родители доктора Рио Нанды Пуртамы, погибшего при крушении самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air в Индонезии, подали в суд на авиастроительную компанию, сообщает в пятницу американский телеканал Си-Эн-Эн.
Иск против Boeing был зарегистрирован накануне в суде штата Иллинойс. Истцы настаивают, что производитель самолета не предоставил точную документацию о внесенных изменениях в систему автопилота данной модели самолетов, что могло послужить причиной трагедии.
"Boeing не предупредила авиакомпанию Lion Air и ее пилотов о небезопасном состоянии самолета, вызванном внесенными изменениями в систему автопилота", - говорится в иске.
Родители уточняют, что Р.Пуртама направлялся в индонезийский город Пангкал-Пинанг на собственную свадьбу.
Ранее один из топ-менеджеров Lion Air обвинял Boing в том, что в документации к данной модели самолета не прописано, что самолет в определенных обстоятельствах автоматически совершает "нырок".
"У нас нет ничего об этом в руководстве к Boeing 737 Max 8, поэтому наши пилоты не были подготовлены к такой ситуации", - заявлял представитель авиакомпании.
Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air разбился 29 октября неподалеку от побережья острова Ява. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.
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