Около 300 человек приняли участие в митинге в Киргизии с требованием выпустить из СИЗО экс-советника Атамбаева

Митинг в Баткенской области на юге Киргизии, участники которого требовали изменения меры пресечения для находящегося в СИЗО Икрамжана Илмиянова, бывшего советника экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, прошел без нарушений общественного порядка, в акции приняли участие около 300 человек, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в полпредстве правительства Киргизии в области.
В полпредстве отметили, что митинг прошел в Лейлекском районе. Его участники требовали изменения меры пресечения и справедливого расследования в отношении И.Илмиянова, обвиняемого в получении взятки в размере $150 тыс. Они намерены обратиться с просьбой об освобождении экс-чиновника к президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову.
Во время митинга правонарушений зафиксировано не было, задержанных нет, сказал собеседник агентства.
Ранее в полпредстве киргизского правительства в Баткенской области сообщили, что с участниками акции протеста встретился глава администрации Лейлекского района Баймурат Бекмуратов, который призвал собравшихся "дождаться решения суда".
В Управлении внутренних дел Баткенской области агентству сообщили, что обстановка в Лейлекском районе стабильная и находится под контролем.
И.Илмиянов был задержан 20 октября. В этот же день Первомайский районный суд Бишкека водворил его в следственный изолятор ГКНБ сроком на месяц.
По версии следствия, И.Илмиянов подозревается в получении взятки в размере $150 тыс. от ОсОО "Дизель комплект" в ходе предвыборной президентской кампании в 2017 году.
На состоявшемся 31 марта съезде Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) А.Атамбаев резко высказался в отношении своего преемника С.Жээнбекова и его окружения, указывая на недостатки кадровой политики, основанной на родственных связях.
По мнению экспертов, после съезда наметилась тенденция раскола в самой партии, парламентская фракция СДПК фактически перешла под влияние президента Киргизии, что было продемонстрировано отставкой с поста премьера Сапара Исакова, также выдвиженца от СДПК, которому было выражено недоверие.
В настоящее время под стражей по обвинению в коррупции находятся С.Исаков и несколько бывших высокопоставленных киргизских чиновников, входящих в близкое окружение экс-президента. В парламенте обсуждается возможность лишения неприкосновенности экс-президента А.Атамбаева на посту главы государства.
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