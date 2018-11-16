Около 300 человек приняли участие в митинге в Киргизии с требованием выпустить из СИЗО экс-советника Атамбаева

Митинг в Баткенской области на юге Киргизии, участники которого требовали изменения меры пресечения для находящегося в СИЗО Икрамжана Илмиянова, бывшего советника экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, прошел без нарушений общественного порядка, в акции приняли участие около 300 человек, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в полпредстве правительства Киргизии в области.

В полпредстве отметили, что митинг прошел в Лейлекском районе. Его участники требовали изменения меры пресечения и справедливого расследования в отношении И.Илмиянова, обвиняемого в получении взятки в размере $150 тыс. Они намерены обратиться с просьбой об освобождении экс-чиновника к президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову.

Во время митинга правонарушений зафиксировано не было, задержанных нет, сказал собеседник агентства.

Ранее в полпредстве киргизского правительства в Баткенской области сообщили, что с участниками акции протеста встретился глава администрации Лейлекского района Баймурат Бекмуратов, который призвал собравшихся "дождаться решения суда".

В Управлении внутренних дел Баткенской области агентству сообщили, что обстановка в Лейлекском районе стабильная и находится под контролем.

И.Илмиянов был задержан 20 октября. В этот же день Первомайский районный суд Бишкека водворил его в следственный изолятор ГКНБ сроком на месяц.

По версии следствия, И.Илмиянов подозревается в получении взятки в размере $150 тыс. от ОсОО "Дизель комплект" в ходе предвыборной президентской кампании в 2017 году.

На состоявшемся 31 марта съезде Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) А.Атамбаев резко высказался в отношении своего преемника С.Жээнбекова и его окружения, указывая на недостатки кадровой политики, основанной на родственных связях.

По мнению экспертов, после съезда наметилась тенденция раскола в самой партии, парламентская фракция СДПК фактически перешла под влияние президента Киргизии, что было продемонстрировано отставкой с поста премьера Сапара Исакова, также выдвиженца от СДПК, которому было выражено недоверие.

В настоящее время под стражей по обвинению в коррупции находятся С.Исаков и несколько бывших высокопоставленных киргизских чиновников, входящих в близкое окружение экс-президента. В парламенте обсуждается возможность лишения неприкосновенности экс-президента А.Атамбаева на посту главы государства.