Переговоры по декларации ЕС-Великобритания продолжаются - Еврокомиссия

Переговоры по совместной политической декларации ЕС и Великобритании об отношениях после Brexit продолжаются, заявил официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн.

"В остальном дело теперь за Советом ЕС и Европейским советом", - сказал он в пятницу на брифинге в Брюсселе, отметив, что ему мало что есть сказать по этой теме.

А.Винтерштейн отвечал на вопрос, удастся ли договориться по этому документу с британской стороной ко вторнику, как накануне это предполагал председатель Европейского совета Дональд Туск.

На дополнительный вопрос А.Винтерштейн ответил, что все, что можно было сказать о состоянии переговоров, в последние дни уже было сказано координатором ЕС Мишелем Барнье, и ему к этому нечего добавить.