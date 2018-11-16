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Дальнее зарубежье 16.11.2018 18:05

Переговоры по декларации ЕС-Великобритания продолжаются - Еврокомиссия

Переговоры по совместной политической декларации ЕС и Великобритании об отношениях после Brexit продолжаются, заявил официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн.

"В остальном дело теперь за Советом ЕС и Европейским советом", - сказал он в пятницу на брифинге в Брюсселе, отметив, что ему мало что есть сказать по этой теме.

А.Винтерштейн отвечал на вопрос, удастся ли договориться по этому документу с британской стороной ко вторнику, как накануне это предполагал председатель Европейского совета Дональд Туск.

На дополнительный вопрос А.Винтерштейн ответил, что все, что можно было сказать о состоянии переговоров, в последние дни уже было сказано координатором ЕС Мишелем Барнье, и ему к этому нечего добавить.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДЕКЛАРАЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]