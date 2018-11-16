Мексиканский бизнесмен обвинил Coca-Cola в мошенничестве, требует возмещения ущерба на $345 млн

Мексиканский предприниматель Хосе Антонио дель Валле подал иск против Coca-Cola, обвинив крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков в мошенничестве и краже промышленной собственности.

Речь идет о правах на напиток, содержащий вещество Gaba, которое, по некоторым утверждениям, улучшает работу мозга, пишет газета Financial Times.

Прокуратура Мехико, проверявшая жалобу Х.А. дель Валле, пришла к заключению, что Coca-Cola должна возместить бизнесмену ущерб в размере $344,5 млн. В ближайшие недели офис прокурора направит повестки топ-менеджерам Coca-Cola в Мексике.

Суду еще предстоит решить, стоит ли выдвигать обвинения против Coca-Cola, пишет FT.

Coca-Cola является культовым брендом в Мексике, бывший президент страны Висенте Фокс, занимавший этот пост в 2000-2006 гг., в 70-е годы был главным исполнительным директором Coca-Cola Mexico. На долю представленных компанией в стране 75 брендов в 11 категориях продуктов приходится порядка 1,4% ВВП Мексики.

В иске Х.А. дель Валле речь идет о газированном напитке, формулу которого бизнесмен создал после визита в Японию, где он заметил популярность аминокислотной добавки Gaba, широко использовавшейся в напитках и снеках в стране.

Результаты научных исследований Gaba оказались неоднозначными, однако сторонники ее использования уверены, что это вещество способствует снижению стресса, помогает решить проблемы со сном и улучшает концентрацию.

Х.А. дель Валле выпустил первую версию напитка на основе Gaba в Мексике и в Нидерландах в 2012 году. В 2016 году производство напитка было прекращено, тогда бизнесмен принял решение несколько изменить его формулу.

В 2017 году он начал переговоры с Coca-Cola о сотрудничестве в выпуске нового продукта, получившего название "Go Gaba".

Стороны подписали соглашение в декабре 2017 года, в котором отмечалось, что компания и ее подразделения не будут выпускать, распространять или продавать напитки, аналогичные "Go Gaba", по крайней мере, в течение 30 месяцев после завершения периода эксклюзивности.

Однако, спустя шесть месяцев после подписания соглашения, компании Х.А. дель Валле - Yaso - стало известно, что Coca-Cola выпустила в Японии новый напиток "Fanta Gaba". Причем, по словам бизнесмена, вскоре после того, как его юристы уведомили Coca-Cola о том, что выпуск этого напитка является нарушением соглашения, "Fanta Gaba" пропал с полок магазинов в Японии, и упоминание о нем исчезло с сайта компании.

В Coca-Cola обвинения Х.А. дель Валле назвали "абсолютно беспочвенными и несостоятельными".

"Мы не осведомлены о каких-либо расследованиях в отношении компании или наших подразделений, проводимых в Мексике. Coca-Cola следует глобальным практикам, которые всегда уважают права на интеллектуальную собственность, а также коммерческую и конфиденциальную информацию, получаемую от наших партнеров", - цитирует FT представителя компании.

По его словам, Coca-Cola разрабатывала продукты, содержащие Gaba, в Японии с 2006 года, а Fanta Gaba являлась сезонным напитком, предназначенным для продаж на рынке с мая по август.