Казахстан и Россия подготовили меры по сохранению экосистемы бассейна реки Урал

Казахстанско-российская комиссия по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал на первой встрече в Москве 15-16 ноября подготовила план действий, направленных улучшение экологического состояния водной артерии, сообщила в пятницу пресс-служба Минэнерго Казахстана.
Заседание прошло под председательством заместителя министра энергетики Казахстана Нурлыбая Сабита и заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Мурада Керимова.
"Стороны обсудили текущее состояние, а также перспективы развития экосистемы бассейна реки Урал (Жайык), а также пришли к единому мнению, что обсуждаемая проблема имеет актуальное значение не только для Казахстана и России, но и для всего Евразийского субрегиона", - говорится в сообщении.
По итогам заседания был подписан протокол, а также приняты положения о совместной Комиссии и план мероприятий по улучшению экосистемы бассейна и предотвращению трансграничного загрязнения реки Урал".
"Принятый план мероприятий состоит из 11 пунктов и направлен на улучшение экологического состояния реки Урал (Жайык), соединяющей пространства Азии и Европы и образующей уникальный природно-экологический комплекс с богатейшим биоразнообразием и историко-культурным наследием", - отмечается в сообщении казахстанского ведомства.
В заседании комиссии также приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств, депутаты, ученые и представители общественности двух стран.
Стороны договорились, что следующее заседание комиссии состоится в 2019 году в Казахстане.
Заседание было проведено в рамках реализации "Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о сохранении экосистемы бассейна реки Урал", принятого 5 октября 2016 года в Астане в ходе форума межрегионального и приграничного сотрудничества.
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