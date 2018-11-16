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СНГ 16.11.2018 18:39

Казахстан и Россия подготовили меры по сохранению экосистемы бассейна реки Урал

Казахстанско-российская комиссия по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал на первой встрече в Москве 15-16 ноября подготовила план действий, направленных улучшение экологического состояния водной артерии, сообщила в пятницу пресс-служба Минэнерго Казахстана.

Заседание прошло под председательством заместителя министра энергетики Казахстана Нурлыбая Сабита и заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Мурада Керимова.

"Стороны обсудили текущее состояние, а также перспективы развития экосистемы бассейна реки Урал (Жайык), а также пришли к единому мнению, что обсуждаемая проблема имеет актуальное значение не только для Казахстана и России, но и для всего Евразийского субрегиона", - говорится в сообщении.

По итогам заседания был подписан протокол, а также приняты положения о совместной Комиссии и план мероприятий по улучшению экосистемы бассейна и предотвращению трансграничного загрязнения реки Урал".

"Принятый план мероприятий состоит из 11 пунктов и направлен на улучшение экологического состояния реки Урал (Жайык), соединяющей пространства Азии и Европы и образующей уникальный природно-экологический комплекс с богатейшим биоразнообразием и историко-культурным наследием", - отмечается в сообщении казахстанского ведомства.

В заседании комиссии также приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств, депутаты, ученые и представители общественности двух стран.

Стороны договорились, что следующее заседание комиссии состоится в 2019 году в Казахстане.

Заседание было проведено в рамках реализации "Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о сохранении экосистемы бассейна реки Урал", принятого 5 октября 2016 года в Астане в ходе форума межрегионального и приграничного сотрудничества.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, УРАЛ, ЭКОСИСТЕМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]