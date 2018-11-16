Президент Молдавии лидирует в рейтинге доверия граждан среди молдавских политиков - опрос

Президент Молдавии лидирует в рейтинге доверия граждан среди молдавских политиков, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного Международным республиканским институтом США (IRI).

Согласно результатам, обнародованным в пятницу в Кишиневе, Игорю Додону доверяют 27% граждан Молдавии. Далее следуют лидеры двух правых оппозиционных партий - "Платформы DA" Андрей Нэстасе - 14% и председатель Партии действия и солидарности Майя Санду - 13%. За ними, согласно исследованию, идут премьер-министр Павел Филип (6%) и председатель правящей Демпартии Влад Плахотнюк (6%).

Председателю ПСРМ Зинаиде Гречаный доверяют 4% респондентов, такой же показатель у лидера ПКРМ Владимира Воронина и лидера партии собственного имени Илана Шора. Председатель "Нашей Партии" Ренато Усатый вызывает доверие у 3% участников опроса, башкан Гагаузии Ирина Влах - у 2%, как и спикер парламента Андриан Канду. При этом 27% опрошенных не доверяют никому из молдавских политиков.

У лидера правящей Демпартии Влада Плахотнюка самый высокий антирейтинг: к нему негативно относятся 70% опрошенных и только 22% - положительно. У президента И.Додона - эти показатели совпадают: к нему положительно относятся 47% опрошенных, столько же - не отрицательно. К Андрею Нэстасе отрицательно относятся 46%, положительно - 40%, к Майе Санду - 58% и 34% соответственно.

Почти половина граждан Молдавии поддерживают деятельность И.Додона на посту президента, 14% согласны не со всеми решениями главы государства, а 34% полностью не согласны с его позицией. У правительства Павла Филипа результаты скромнее - лишь 7% полностью поддерживают работу кабмина, 26% - частично, а 37% - не согласны с действиями исполнительной власти. Респонденты указывают, что приоритетными направлениями для правительства должны быть зарплаты и пенсии (35%), создание рабочих мест (25%), борьба с коррупцией (15%), миграция населения (10%).

Отвечая на вопрос о деятельности парламентского большинства во главе с Демпартией, 49% респондентов отметили, что не согласны с решениями законодательного органа, 17% - частично не согласны, 21% - частично согласны и лишь 6% - полностью удовлетворены работой депутатов.

Также, 46% респондентов считают, что парламент невосприимчив к нуждам граждан, 32% - что депутаты заняты решением их проблем лишь частично, и только 1% - полностью. В ситуации с местными властями 60% полностью или частично удовлетворены их работой, а 35% - нет.

В Кишиневе положение другое - только 22% довольны муниципальными властями, а 66% придерживаются противоположного мнения. 67% кишиневцев не согласны с аннулированием результатов выборов мэра столицы.

Социологический опрос проводился по всей Молдавии, за исключением Приднестровья, среди 1503 респондентов старше 18 лет. Погрешность - 2,5%.