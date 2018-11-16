Кабмин Украины внес на рассмотрение СНБО предложения по санкциям против физических и юридических лиц КНДР

Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению персональных и секторальных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц Корейской народно-демократической республики.
Согласно распоряжениям №№854 и 855 от 14 ноября данные решения обусловлены принятием Советом Безопасности ООН резолюций по КНДР.
В частности, ограничительные меры предусматривают блокирование активов (замораживание, наложение ареста, приостановлении расходных операций на счетах): средств, финансовых и экономических ресурсов, которые находятся на территории Украины и прямо или косвенно находятся в собственности или под контролем физических и юридических лиц, указанных в приложении к документу.
Также к санкциям относится: закрытие ряда представительств юридических лиц и запрет таким юридическим лицам, а также физическим и юридическим лицам, которые прямо или косвенно действуют в их интересах или от их имени, участвовать в совместных предприятиях; запрет въезда на территорию Украины или транзита через ее территорию физлицам, указанным в приложении к документу, а также лицам, которые действуют от их имени или по их поручению.
В перечень лиц, к которым применяются ограничительные меры (санкции) входит 80 физлиц, 75 юридических лиц и 22 судна.
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