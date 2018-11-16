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СНГ 16.11.2018 20:05

Кабмин Украины внес на рассмотрение СНБО предложения по санкциям против физических и юридических лиц КНДР

Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению персональных и секторальных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц Корейской народно-демократической республики.

Согласно распоряжениям №№854 и 855 от 14 ноября данные решения обусловлены принятием Советом Безопасности ООН резолюций по КНДР.

В частности, ограничительные меры предусматривают блокирование активов (замораживание, наложение ареста, приостановлении расходных операций на счетах): средств, финансовых и экономических ресурсов, которые находятся на территории Украины и прямо или косвенно находятся в собственности или под контролем физических и юридических лиц, указанных в приложении к документу.

Также к санкциям относится: закрытие ряда представительств юридических лиц и запрет таким юридическим лицам, а также физическим и юридическим лицам, которые прямо или косвенно действуют в их интересах или от их имени, участвовать в совместных предприятиях; запрет въезда на территорию Украины или транзита через ее территорию физлицам, указанным в приложении к документу, а также лицам, которые действуют от их имени или по их поручению.

В перечень лиц, к которым применяются ограничительные меры (санкции) входит 80 физлиц, 75 юридических лиц и 22 судна.

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Тэги: УКРАИНА, КАБМИН, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]