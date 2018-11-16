Польская православная церковь не собирается признавать действия Константинополя на Украине

Архиерейский Собор Польской православной церкви отказался признавать решение Константинополя о восстановлении евхаристического общения с неканонического церквами Украины, сообщает в пятницу сайт Польской церкви.

"Святейший Архиерейский Собор запрещает священникам Польской православной церкви вступать в литургические и молитвенные контакты с "духовенством" так называемого Киевского патриархата и так называемой "Автокефальной православной церкви", которые в прошлом совершили много зла", - говорится в заявлении Собора.

Причина такого решения - самочинно организованные филаретовцами приходы и монастырь на территории Польши, которые в Польской церкви не признавали и прежде и теперь в "братское общение" только из-за решений патриарха Варфоломея принимать не собираются.

Ранее об отказе признавать реабилитацию лидеров украинского раскола заявили епископы Сербской церкви.