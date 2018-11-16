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Дальнее зарубежье 16.11.2018 20:35

В Германии задержан предполагаемый боевик ИГ

Генпрокуратура ФРГ в пятницу сообщила о задержании очередного предполагаемого члена террористической группировки "Исламское государство".

Гражданин Сирии, 32-летний Мухамед А.Г., был задержан накануне в городе Кассель.

"Мужчину подозревают в участии в иностранной террористической группировке "Исламское государство". Также был проведен обыск его квартиры", - сообщает ведомство.

По информации следствия, в августе 2013 года мужчина примкнул к ИГ в Сирии. До середины 2015 года он участвовал боестолкновениях на стороне террористов. Кроме этого, он был охранником в лагере ИГ.

Предполагается, что судья в пятницу примет решение об аресте подозреваемого.

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Тэги: ФРГ, ТЕРРОРИСТ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]