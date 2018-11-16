В Германии задержан предполагаемый боевик ИГ

Генпрокуратура ФРГ в пятницу сообщила о задержании очередного предполагаемого члена террористической группировки "Исламское государство".
Гражданин Сирии, 32-летний Мухамед А.Г., был задержан накануне в городе Кассель.
"Мужчину подозревают в участии в иностранной террористической группировке "Исламское государство". Также был проведен обыск его квартиры", - сообщает ведомство.
По информации следствия, в августе 2013 года мужчина примкнул к ИГ в Сирии. До середины 2015 года он участвовал боестолкновениях на стороне террористов. Кроме этого, он был охранником в лагере ИГ.
Предполагается, что судья в пятницу примет решение об аресте подозреваемого.
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