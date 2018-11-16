Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9267 RUR   0.0258 GBR   2.1743 TRY   0.3163

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.46 Brent   66.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° Завтра 14° 18 Ноя 14° 19 Ноя 14°

Дальнее зарубежье 16.11.2018 17:47

Офис Нетаньяху опровергает информацию о досрочных выборах в Израиле

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергает сообщения СМИ, согласно которым в правительстве якобы приняли решение организовать досрочные выборы и теперь работают над определением даты, пишет в пятницу "Джерузалем пост".

"Офис премьер-министра выпустил заявление, в котором говорится, что слухи о досрочных выборах - ложные, и подчеркивается важность сохранения правого правительства", - пишет издание.

В заявлении отмечается, что Б.Нетаньяху сказал министру образования Нафтали Беннетту, что из-за критической ситуации с безопасностью он сам возьмет на себя функции министра обороны.

В правящей партии "Ликуд" также опровергли сообщения о готовящихся выборах.

Ранее источники, близкие к Н.Беннетту, сообщили, что по итогам встречи министра с Б.Нетаньяху якобы было приятно решение о проведении досрочных выборов. Кроме того, они сообщили, что главы партий коалиции должны провести встречу в ближайшее воскресенье, чтобы определить дату выборов.

Газета отмечает, что согласно законодательству, провести выборы в Израиле можно спустя 90 дней после расформирования правительства.

Очередные выборы в Израиле по плану должны состояться в ноябре 2019 года. В настоящее время правительственная коалиция сформирована партиями "Ликуд", "Кулану", "Еврейский дом", ШАС и Яхадут ха-Тора.

Нестабильная политическая ситуация в Израиле стала результатом отставки министра обороны Авигдора Либермана в ответ на решение Б.Нетаньяху пойти на мирное соглашение с палестинцами сектора Газа при посредничестве Египта. Партия А.Либермана "Наш дом Израиль" оставила коалицию, лишив ее четырех голосов перевеса.

В то же время партия "Еврейский дом" заявила, что также готова выйти из коалиции, если нынешний министр образования Нафтали Беннет не возглавит министерство обороны Израиля после отставки А.Либермана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Нетаньяху неожиданно прибыл в Оман, встретился с султаном Нетаньяху назвал "дружественные отношения" с Путиным важными для безопасности Израиля Нетаньяху предостерег ХАМАС от новых атак против Израиля В канцелярии премьера Израиля назвали беспочвенными расследования в отношении Нетаньяху Израиль продолжит противостоять иранской угрозе - Нетаньяху Израиль пытается не дать своим противникам получить современное вооружение - Нетаньяху

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]