Офис Нетаньяху опровергает информацию о досрочных выборах в Израиле

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергает сообщения СМИ, согласно которым в правительстве якобы приняли решение организовать досрочные выборы и теперь работают над определением даты, пишет в пятницу "Джерузалем пост".
"Офис премьер-министра выпустил заявление, в котором говорится, что слухи о досрочных выборах - ложные, и подчеркивается важность сохранения правого правительства", - пишет издание.
В заявлении отмечается, что Б.Нетаньяху сказал министру образования Нафтали Беннетту, что из-за критической ситуации с безопасностью он сам возьмет на себя функции министра обороны.
В правящей партии "Ликуд" также опровергли сообщения о готовящихся выборах.
Ранее источники, близкие к Н.Беннетту, сообщили, что по итогам встречи министра с Б.Нетаньяху якобы было приятно решение о проведении досрочных выборов. Кроме того, они сообщили, что главы партий коалиции должны провести встречу в ближайшее воскресенье, чтобы определить дату выборов.
Газета отмечает, что согласно законодательству, провести выборы в Израиле можно спустя 90 дней после расформирования правительства.
Очередные выборы в Израиле по плану должны состояться в ноябре 2019 года. В настоящее время правительственная коалиция сформирована партиями "Ликуд", "Кулану", "Еврейский дом", ШАС и Яхадут ха-Тора.
Нестабильная политическая ситуация в Израиле стала результатом отставки министра обороны Авигдора Либермана в ответ на решение Б.Нетаньяху пойти на мирное соглашение с палестинцами сектора Газа при посредничестве Египта. Партия А.Либермана "Наш дом Израиль" оставила коалицию, лишив ее четырех голосов перевеса.
В то же время партия "Еврейский дом" заявила, что также готова выйти из коалиции, если нынешний министр образования Нафтали Беннет не возглавит министерство обороны Израиля после отставки А.Либермана.
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