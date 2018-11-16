Очередная сессия проекта "UNEC Business English Conversation Club", который AccessBank реализует совместно с UNEC, прошла в Тренинговом центре банка.

В этот раз гостем проекта, который предусматривает изучение студентами делового английского языка, стала глава отдела по общественным делам посольства США в Азербайджане Мишель Петерсен (Michele Petersen).

Гость выступила с презентацией и рассказала студентам о программах обучения и стажировки, организуемых посольством и предусмотренных главным образом для студентов. Презентация прошла в интерактивном формате и вызвала большой интерес у студентов. Дипломат подробно ответила на все интересующие их вопросы.

Госпожа Петерсен высоко оценила проект "UNEC Business English Conversation Club": "Большое впечатление на меня произвел уровень знаний студентов, в том числе их владение английским языком. Я не сомневаюсь в их светлом будущем! В этой связи хочу поблагодарить AccessBank за эту инициативу".

Отметим, что было также согласовано участие и представителей других департаментов посольства в следующих сессиях проекта.