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16.11.2018 17:48

Сотрудник посольства США стал гостем "UNEC Business Conversation Club"

Очередная сессия проекта "UNEC Business English Conversation Club", который AccessBank реализует совместно с UNEC, прошла в Тренинговом центре банка.

В этот раз гостем проекта, который предусматривает изучение студентами делового английского языка, стала глава отдела по общественным делам посольства США в Азербайджане Мишель Петерсен (Michele Petersen).

Гость выступила с презентацией и рассказала студентам о программах обучения и стажировки, организуемых посольством и предусмотренных главным образом для студентов. Презентация прошла в интерактивном формате и вызвала большой интерес у студентов. Дипломат подробно ответила на все интересующие их вопросы.

Госпожа Петерсен высоко оценила проект "UNEC Business English Conversation Club": "Большое впечатление на меня произвел уровень знаний студентов, в том числе их владение английским языком. Я не сомневаюсь в их светлом будущем! В этой связи хочу поблагодарить AccessBank за эту инициативу".

Отметим, что было также согласовано участие и представителей других департаментов посольства в следующих сессиях проекта.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]