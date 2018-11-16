Представители Вашингтона обсудили в Баку санкции против Ирана

Экспертная группа Госдепа и Департамента казначейства США обсудила в Баку, Тбилиси и Ереване применение американских санкций против Ирана.

«С целью разъяснения политики американских санкций против Ирана правительствам мира и ответить на вопросы о целях Вашингтона по Тегерану, экспертная группа Госдепа и департамента казначейства США 13-16 ноября совершила визит в Тбилиси, Ереван и Баку», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» посольстве США.

Как отметили в американской дипмиссии, в ходе визита в Баку были проведены встречи с представителями правительства и местными деловыми кругами. «Представители экспертной группы ответили на вопросы о действиях США с целью изменить поведение Тегерана путем максимального экономического и дипломатического давления»,- подчеркнули в посольстве.

В дипмиссии отметили, что стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и США.

Ф.Исазаде