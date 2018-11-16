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16.11.2018 18:12

ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 1,5 млн манатов на продолжение капремонта автомобильных дорог города Сумгайыт.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДОРОГА, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]