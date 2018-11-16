ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 1,5 млн манатов на продолжение капремонта автомобильных дорог города Сумгайыт.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Ф.Исазаде