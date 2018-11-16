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ТЭК 16.11.2018 18:26

Азербайджан с начала 2018г импортировал 1,8 млрд кубометров газа, остановил импорт из-за наличия в ПГХ более 3 млрд кубометров - SOCAR

Запасы газа природного газа в подземных хранилищах (ПГХ) Азербайджана в настоящее время составляют 3,1 млрд кубометров газа, заявил вице-президент компании SOCAR Рахман Гурбанов.

«В настоящее время в подземные газохранилища закачено 3,1 млрд кубометров газа, это на 500 млн кубометров больше чем в прошлом году. Это позволит нам бесперебойно в зимний период обеспечить население газом», - сказал Р.Гурбанов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, в связи с таким объемом запасов SOCAR приостановила импорт газа. «Импорт должен был составить 2,2 млрд, но мы импортировали 1,8 млрд кубометров и остановились на этом объеме», - отметил он.

Р.Гурбанов добавил, что за период с 4 ноября по 15 ноября из газохранилищ использовано 109 млн кубометров газа.

В Азербайджане имеется два подземных газохранилища – Калмазское и Гарадагское. Калмазское ПГХ находится в 75 км к юго-востоку от Баку, введено в эксплуатацию в 1955 году. Гарадагское ПГХ находится в 25 км к юго-востоку от Баку, оно было запущено в 1954 году.

Суммарная мощность ПГХ по хранению газа составляет 3,5 млрд кубометров, что позволяет обеспечить внутренние потребности страны в газе на 30-33%. SOCAR продолжает работу по расширению по увеличению суммарной мощности газохранилищ «Гарадаг» и «Калмаз» до 5 млрд кубометров.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПГХ, ЗАКАЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]