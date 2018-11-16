Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти города Сумгайыт из госбюджета 5 млн манатов на укрепление материально-технической базы лифтового хозяйства и работы по благоустройству.

Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

2,5 млн манатов выделенных средств будут направлены на замену 62 непригодных к эксплуатации лифтов новыми в 18 многоквартирных зданиях, 2,5 млн манатов – продолжение работ по благоустройству города.

Ф.Исазаде