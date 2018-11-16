Марин Ле Пен считает, что в выходе Великобритании из ЕС виноват Брюссель

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что выбранный Евросоюзом политический курс привел к выходу Великобритании из его состава, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
"Если бы ЕС не был таким, какой он есть сейчас, Великобритания бы до сих пор была членом структуры, которая уважает нации, людей и которая не навязывает свою миграционную политику, имеющую серьезные последствия для нашей промышленности и сельского хозяйства", - сказала М.Ле Пен на пресс-конференции в пятницу в Софии.
По ее словам, очевидно, что теперь ЕС хочет "наказать" Великобританию за ее решение: Брюссель навязывает Лондону "условия, которые являются недопустимыми для большинства жителей Великобритании и членов британского парламента".
"Главная идея заключается в том, чтобы причинить как можно больше зла Великобритании. Это делается, чтобы никакая другая нация впредь не пыталась восстать против ЕС или противостоять ему", - сказала М.Ле Пен.
М.Ле Пен вместе с другими европейскими ультраправыми политиками в пятницу принимает участие в форуме "Движение за Европу наций и свобод", который проходит в столице Болгарии.
Британский кабмин 14 ноября согласовал 585-страничный проект соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС.
По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй согласованная ею сделка отвечает на все требования британцев на референдуме: возвращает Великобритании контроль над своими средствами, законами и границами, а также прекращает свободное перемещение, защищает рабочие места и обеспечивает безопасность.
В знак несогласия с предварительным вариантом соглашения с Брюсселем по Brexit о выходе из британского правительства заявило сразу несколько министров, а также заместителей министров.
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