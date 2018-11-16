Резиденты СХПП сэкономили на таможенных и налоговых льготах 255 млн манатов

Резиденты Сумгайытского химико-промышленного парка (СХПП) сэкономили на таможенных и налоговых льготах 255 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» (оператор парка).

«Согласно законодательству, резиденты парка освобождены от НДС и уплаты таможенных пошлин сроком на 7 лет. До сих пор применение таких льгот позволило резидентам парка сэкономить 255 млн манатов», - отметили в обществе.

В настоящее время резидентами парка являются 18 компаний, 9 предприятий уже введены в строй, до конца текущего года в строй будут введены еще 2 предприятия.

СХПП создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.

На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

А.Азизов