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Финансы 16.11.2018 19:35

Резиденты СХПП сэкономили на таможенных и налоговых льготах 255 млн манатов

Резиденты Сумгайытского химико-промышленного парка (СХПП) сэкономили на таможенных и налоговых льготах 255 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» (оператор парка).

«Согласно законодательству, резиденты парка освобождены от НДС и уплаты таможенных пошлин сроком на 7 лет. До сих пор применение таких льгот позволило резидентам парка сэкономить 255 млн манатов», - отметили в обществе.

В настоящее время резидентами парка являются 18 компаний, 9 предприятий уже введены в строй, до конца текущего года в строй будут введены еще 2 предприятия.

СХПП создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.

На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

А.Азизов

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Тэги: СХПП, ЛЬГОТЫ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]