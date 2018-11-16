Швейцария входит в тройку основных импортеров азербайджанской ненефтяной продукции – посол в Берне

Азербайджанские инвестиции в Швейцарию за 1995-2017гг составили $1,1 млрд, швейцарские в Азербайджан - $851,9 млн, заявила посол Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне Xаным Ибрагимова.

«Политические отношения между двумя странами создали благоприятные условия для сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. Достижения нашей страны в экономической сфере делают Азербайджан привлекательным для швейцарских бизнесменов. В Азербайджане действуют 67 швейцарских компаний, работающих в сфере услуг, торговли, строительства, промышленности, транспорта, банковского дела и страхования. В 1995-2017 годах инвестиции из Швейцарии в Азербайджан составили $851,9 млн, а объем инвестиций из Азербайджана в Швейцарию - $1,1 млрд», - сказала Х.Ибрагимова в интервью русскоязычному швейцарскому изданию swissinfo.ch.

По ее словам, швейцарская компания Holcim занимает одно из первых мест по объему инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана. Помимо этого, швейцарская Stadler Rail сотрудничает с ЗАО «Азербайджанские железные дороги»: в настоящее время поезда, производимые этой компанией, используются на железнодорожной линии Баку-Сумгайыт, также запланировано использование поездов компании Stadler Rail для перевозки пассажиров по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Помимо того, ведется успешное сотрудничество со швейцарскими компаниями ABB Global Marketing и Trub Trading International.

«Говоря об экономических отношениях между двумя странами, нельзя не отметить исключительную роль азербайджано-швейцарской межправительственной экономической комиссии. Мы планируем провести в Берне в начале 2019 года очередное заседание комиссии, а также бизнес-форум с участием предпринимателей обеих стран», - подчеркнула она.

Х.Ибрагимова отметила, что в Швейцарии активно работает компания SOCAR. «Сейчас в Швейцарии успешно функционируют 172 автозаправочные станции под брендом SOCAR», - добавила она.

По ее словам, в настоящее время стоит задача обеспечить выход продукции азербайджанских компании на швейцарский рынок продукции. «Для того, чтобы выйти на швейцарский рынок наши бизнесмены должны быть более активными. Сегодня есть все возможности для поставок сельскохозяйственной продукции, произведенной в Азербайджане», - отметила она.

В качестве примера Х.Ибрагимова привела поставки орехов. «Швейцария, как один из ведущих мировых производителей шоколада, в настоящее время импортирует около 20 тыс. тонн орехов в год, главным образом для использования в производстве шоколада. Посольство провело встречи с ведущими швейцарскими импортерами орехов и обсудило возможности экспорта этой продукции из Азербайджана», - добавила она.

Посол подчеркнула, что в 2017 году экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана в Швейцарию составил $143 млн. «Таким образом, Швейцария является третьим по величине импортером ненефтяной продукции из Азербайджана после Турции и России. Наше посольство получило предварительное соглашение о продаже азербайджанской продукции в сети магазинов Migrolino, дочерней компанией швейцарского концерна Migros», - сказала Х.Ибрагимова.

А.Азизов