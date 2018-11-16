В Берне появилась азербайджанская школа Карабах – посол в Швейцарии

Азербайджанская школа «Карабах» открылась в Берне, заявила посол Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне Xаным Ибрагимова.
«Число азербайджанцев, проживающих в Швейцарии, составляет около 1000 человек. Недавно в Берне состоялась первая встреча представителей организаций азербайджанской диаспоры, действующих в Швейцарии. Было решено создать Координационный совет для швейцарских азербайджанцев с целью координации деятельности наших соотечественников, проживающих в Швейцарии, и координации наших диаспорских организаций», - сказала Х.Ибрагимова в интервью русскоязычному швейцарскому изданию swissinfo.ch.
По ее мнению, одним из важных направлений укрепления связей с диаспорой и создания надежных мостов с соотечественниками, проживающими за рубежом, является открытие школ азербайджанского языка за рубежом. «Поэтому одним из знаменательных событий за последнее время было открытие в Берне азербайджанской школы «Карабах». Эта школа является совместным проектом МИД Азербайджана и Государственного комитета по работе с диаспорой, реализованным нашим посольством», - отметила она.
Х.Ибрагимова подчеркнула, что политический курс президента Ильхама Алиева еще более укрепил диаспорское движение, есть и достижения в деле защиты прав и свобод соотечественников. «Изучение опыта некоторых стран показало, что страны выстроившие прочные связи с диаспорой, имеют более устойчивые позиции на международной арене. Наша страна движется именно к этой цели», - отметила посол.
А.Азизов
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