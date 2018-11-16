Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9267 RUR   0.0258 GBR   2.1743 TRY   0.3163

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.46 Brent   66.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 14° 19 Ноя 14° 20 Ноя 14°

Дальнее зарубежье 16.11.2018 21:42

Снегопад на востоке США привел к гибели восьми человек

Не менее восьми человек стали жертвами снегопадов, обрушившихся на восточные штаты США от Мэна до Миссисипи, сообщают в пятницу американские СМИ.

Непогода привела к массовым отключениям электроэнергии: десятки тысяч человек остались без света. Кроме того, отменены сотни авиарейсов, в том числе в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди, аэропорту Ла-Гуардия и аэропорту города Ньюарк.

В центре обильных снегопадов оказался Нью-Йорк. В городе повалено много деревьев, на дорогах скопились многокилометровые пробки. Местная полиция рекомендует жителям не выходить на улицу и не пользоваться личным транспортом.

В ночь на пятницу на восточные районы США обрушился сильный снегопад. По данным местных метеорологических служб, в Пенсильвании и Новой Англии выпало до 30 см осадков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СНЕГОПАД, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Нью-Йорк готовится к снежной буре, ожидается до 45 см снега Все госучреждения столицы США будут закрыты из-за снегопада - власти Сильнейший за 35 лет снегопад обрушится на восток США, отменены тысячи авиарейсов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]