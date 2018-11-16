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Дальнее зарубежье 16.11.2018 20:08

Суд в США обязал Белый дом восстановить аккредитацию журналиста Си-Эн-Эн

Окружной суд в Вашингтоне в пятницу постановил, что администрация США должна вернуть пропуск для прохода в Белый дом журналисту телеканала Си-Эн-Эн Джиму Акосте, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Согласно решению суда, Белый дом должен восстановить его аккредитацию "немедленно".

Ранее Си-Эн-Эн подал иск против президента США Дональда Трампа и ряда его сотрудников. Иск стал ответом на приостановку действия пресс-карты Дж.Акосты для прохода в Белый дом. Истцы в лице телеканала и Дж.Акосты заявили, что Д.Трамп и еще пять ответчиков таким образом нарушили их права, гарантированные первой и пятой поправкой к Конституции США.

Первая поправка, в частности, гарантирует свободу прессы в США. Пятая поправка позволяет гражданам США не свидетельствовать против себя.

Помимо Д.Трампа, ответчиками выступили пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, глава аппарата Белого дома Джон Келли, заместитель главы аппарата по коммуникациям Билл Шайн, директор секретной службы США Джозеф Клэнси, а также неназванный сотрудник секретной службы, забравший карту у Дж.Акосты.

На прошлой неделе администрация приняла решение об отзыве у Дж.Акосты допуска в Белый дом. Перед этим на пресс-конференции после промежуточных выборов в США Дж.Акоста задал президенту США несколько вопросов подряд. В одном из вопросов журналист раскритиковал позицию президента о продвигающемся к США караване мигрантов, на что Д.Трамп попросил Дж.Акосту позволить ему управлять страной. Затем Дж.Акоста попытался задать новые вопросы, но Д.Трамп прервал его, а у журналиста забрали микрофон. Д.Трамп назвал Дж.Акосту "грубым, ужасным человеком".

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, СУД, ЖУРНАЛИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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