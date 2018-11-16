Суд в США обязал Белый дом восстановить аккредитацию журналиста Си-Эн-Эн

Окружной суд в Вашингтоне в пятницу постановил, что администрация США должна вернуть пропуск для прохода в Белый дом журналисту телеканала Си-Эн-Эн Джиму Акосте, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
Согласно решению суда, Белый дом должен восстановить его аккредитацию "немедленно".
Ранее Си-Эн-Эн подал иск против президента США Дональда Трампа и ряда его сотрудников. Иск стал ответом на приостановку действия пресс-карты Дж.Акосты для прохода в Белый дом. Истцы в лице телеканала и Дж.Акосты заявили, что Д.Трамп и еще пять ответчиков таким образом нарушили их права, гарантированные первой и пятой поправкой к Конституции США.
Первая поправка, в частности, гарантирует свободу прессы в США. Пятая поправка позволяет гражданам США не свидетельствовать против себя.
Помимо Д.Трампа, ответчиками выступили пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, глава аппарата Белого дома Джон Келли, заместитель главы аппарата по коммуникациям Билл Шайн, директор секретной службы США Джозеф Клэнси, а также неназванный сотрудник секретной службы, забравший карту у Дж.Акосты.
На прошлой неделе администрация приняла решение об отзыве у Дж.Акосты допуска в Белый дом. Перед этим на пресс-конференции после промежуточных выборов в США Дж.Акоста задал президенту США несколько вопросов подряд. В одном из вопросов журналист раскритиковал позицию президента о продвигающемся к США караване мигрантов, на что Д.Трамп попросил Дж.Акосту позволить ему управлять страной. Затем Дж.Акоста попытался задать новые вопросы, но Д.Трамп прервал его, а у журналиста забрали микрофон. Д.Трамп назвал Дж.Акосту "грубым, ужасным человеком".
Представители Вашингтона обсудили в Баку санкции против Ирана
Алиев и Лукашенко встретятся в Минске 19 ноября
Азербайджанская армия выполнила поставленные задачи в ходе командно-штабных военных игр – глава генштаба
Азербайджан сократил в январе-октябре добычу золота на 30%
Азербайджан в январе-октябре увеличил добычу газа на 5,6%, добычу нефти сохранил на прошлогоднем уровне
Швейцария входит в тройку основных импортеров азербайджанской ненефтяной продукции – посол в Берне
Президент Алиев утвердил Госпрограмму повышения конкурентоспособности вузов Азербайджана до 2024 года
В Берне появилась азербайджанская школа Карабах – посол в Швейцарии
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в городе Сумгайыт
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
Президент Алиев принял участие в открытии Комплекса железнодорожного вокзала в Сумгайыте, вернулся в Баку на поезде
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Сотрудник посольства США стал гостем "UNEC Business Conversation Club"
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственной Миграционной Службой
В бакинской школе состоялся открытый урок «Аристократ слова»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»