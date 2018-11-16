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Регион 16.11.2018 20:34

Киев выразил протест Будапешту в связи с заявлениями венгерского руководства в адрес Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило протест послу Венгрии в Киеве Иштвану Ийдярто (Istvan Ijgyarto) в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и вице-премьера по вопросам национальной политики Жолта Шемьена (Zsolt Semjen) относительно Украины.

"Венгерскому дипломату была высказана необходимость прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договоренностей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре этого года по решению проблемных вопросов между Украиной и Венгрией", - сказано в комментарии МИД Украины, распространенном его пресс-службой в пятницу.

15 ноября В.Орбан заявил, что с нынешним политическим руководством Украины не может быть достигнуто согласие. Согласно сообщению на сайте венгерского кабинета министров, премьер-министр выразил мнение, что Украина является страной, у которой нет обозримой перспективы вступления в НАТО или Евросоюз.

В.Орбан также заявил, что вскоре на Украине состоятся президентские выборы, и если ситуация не ухудшится, это станет большим достижением.

Премьер уточнил, что по итогам выборов будет принято решение о том, продолжится ли венгерский политический курс по отношению к Украине.

В.Орбан отметил, что в Будапеште контактируют с потенциальными победителями выборов и уже пытаются обсудить необходимые изменения, которые могут быть приняты после смены власти.

Как сообщалось, Венгрия заблокировала дальнейшее продвижение Украины в европейские и евроатлантические структуры из-за вступившего в силу год назад украинского закона об образовании, который, по мнению Будапешта, нарушает права, в том числе венгерского меньшинства на Украине.

В частности, Венгрия с февраля 2018 года блокирует проведение заседания комиссии Украина-НАТО, применив право вето.

Кроме того, этой осенью между Украиной и Венгрией возник дипломатический скандал из-за раздачи в г.Берегово Закарпатской области венгерских паспортов гражданам Украины.

В начале октября консул Венгрии в г.Берегово был объявлен украинской стороной персона нон-грата с предписанием покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

В ответ МИД Венгрии дал украинскому консулу 72 часа для того, чтобы покинуть венгерскую территорию.

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Тэги: УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ПОСОЛ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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