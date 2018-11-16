Киев выразил протест Будапешту в связи с заявлениями венгерского руководства в адрес Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило протест послу Венгрии в Киеве Иштвану Ийдярто (Istvan Ijgyarto) в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и вице-премьера по вопросам национальной политики Жолта Шемьена (Zsolt Semjen) относительно Украины.
"Венгерскому дипломату была высказана необходимость прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договоренностей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре этого года по решению проблемных вопросов между Украиной и Венгрией", - сказано в комментарии МИД Украины, распространенном его пресс-службой в пятницу.
15 ноября В.Орбан заявил, что с нынешним политическим руководством Украины не может быть достигнуто согласие. Согласно сообщению на сайте венгерского кабинета министров, премьер-министр выразил мнение, что Украина является страной, у которой нет обозримой перспективы вступления в НАТО или Евросоюз.
В.Орбан также заявил, что вскоре на Украине состоятся президентские выборы, и если ситуация не ухудшится, это станет большим достижением.
Премьер уточнил, что по итогам выборов будет принято решение о том, продолжится ли венгерский политический курс по отношению к Украине.
В.Орбан отметил, что в Будапеште контактируют с потенциальными победителями выборов и уже пытаются обсудить необходимые изменения, которые могут быть приняты после смены власти.
Как сообщалось, Венгрия заблокировала дальнейшее продвижение Украины в европейские и евроатлантические структуры из-за вступившего в силу год назад украинского закона об образовании, который, по мнению Будапешта, нарушает права, в том числе венгерского меньшинства на Украине.
В частности, Венгрия с февраля 2018 года блокирует проведение заседания комиссии Украина-НАТО, применив право вето.
Кроме того, этой осенью между Украиной и Венгрией возник дипломатический скандал из-за раздачи в г.Берегово Закарпатской области венгерских паспортов гражданам Украины.
В начале октября консул Венгрии в г.Берегово был объявлен украинской стороной персона нон-грата с предписанием покинуть территорию Украины в течение 72 часов.
В ответ МИД Венгрии дал украинскому консулу 72 часа для того, чтобы покинуть венгерскую территорию.
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