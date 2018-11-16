Азербайджан в январе-октябре увеличил добычу газа на 5,6%, добычу нефти сохранил на прошлогоднем уровне

Добыча нефти в Азербайджане в январе-октябре 2018 года составила 32 млн 248,2 тыс. тонн, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"В январе-октябре 2018 года добыча нефти составила 32 млн 248,2 тыс. тонн (нулевой рост - ИФ), в том числе товарной нефти – 32 млн 205,5 тыс. тонн (рост на 0,1%)", - отметили в Госкомстате.

В январе-октябре 2018 года в Азербайджане добыто 24 млрд 971,9 млн кубометров газа (рост на 5,6% по сравнению с январем-октябрем 2017 года). При этом добыча товарного газа в отчетный период составила 15 млрд 587,9 млн кубометров (рост на 3,5%).

По итогам 2018 года правительство Азербайджана ожидает добычу нефти на уровне 37 млн 848,1 тыс. тонн, газа - 30 млрд 205 млн кубометров.

В 2017 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 756 тыс. тонн, газа – 28 млрд 362,6 млн кубометров.

А.Азизов