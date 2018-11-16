Азербайджан сократил в январе-октябре добычу золота на 30%

Добыча золота в Азербайджане в январе-октябре 2018 года составила 3 тыс. 558,8 кг, что на 30,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В октябре 2018 года в Азербайджане добыто 202,1 кг золота.
Добытое золото передано на переработку.
В 2017 году в Азербайджане было добыто 6 тыс. 390,8 кг золота.
Добыча золота и серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется с месторождений Кедабек и Гоша в рамках контракта типа Production Sharing Agreement, подписанного 21 августа 1997 года. Контракт предусматривает разработку 6 месторождений: одного - в Нахичевани, двух - в Кедабекском районе Азербайджана (450 км к западу от Баку) и трех - Кельбаджаре и Зангелане, оккупированных в настоящее время армянскими вооруженными силами. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.
Согласно контракту, в целом с этих 6 месторождений планируется добыть 400 тонн золота.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Кедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, с сентября 2017 года - с месторождения Угур.
Кроме этого, добычу золота осуществляет ЗАО "AzerGold" с месторождения Човдар, промышленные запасы которого оцениваются в 44,61 тонн.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»