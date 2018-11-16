Deutsche Bank, BofA и JPMorgan оказались втянуты в расследование дела Danske Bank - источники

Американские власти обратились к представителям Deutsche Bank и Bank of America с запросом информации об операциях с эстонским филиалом Danske Bank, который ранее был заподозрен в отмывании средств, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Также источники говорят, что министерство юстиции США задавало вопросы о сотрудничестве филиала с банком JPMorgan Chase.
Указанные банки являлись банками-корреспондентами эстонского подразделения Danske Bank, которое подозревается в совершении подозрительных транзакций в объеме порядка 200 млрд евро.
По словам источников, правоохранительные органы проверяют, проводили ли банки должную проверку операций с эстонским банком. При этом расследование находится на начальной стадии, и нет оснований предполагать, что сами банки подозреваются в незаконной деятельности.
JPMorgan перестал предоставлять корреспондентские услуги Deutsche Bank в 2013 году, Deutsche Bank и Bank of America - в 2015 году.
Регуляторы ЕС также проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Масштабы отмывания денег через эстонское подразделение банка входят в число крупнейших подобных историй в мире.
Danske Bank - крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Штаб-квартира находится в Копенгагене. Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах мира.
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