Бельгия направит в Эстонию сто единиц боевой техники

Бельгия направит в Эстонию боевую маневренную часть для участия в деятельности дислоцированной здесь боевой группы НАТО, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии.

Маневренная бронечасть в составе около 200 военнослужащих пробудет в Эстонии пять месяцев, после чего их сменят французы.

Как заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik), решение бельгийского правительства направить свои подразделения в Эстонию показывает, что и малые государства могут вносить равный вклад в безопасность стран НАТО.

"Будучи небольшими государствами, мы лучше понимаем свое значение безопасности, так как наша общая безопасность зависит от деятельности НАТО в целом", - сказал Ю.Луйк.

В составе части будет сто единиц боевой техники, в том числе 35 боевых машин пехоты и БМП и 65 машин поддержки, противотанковые ракеты SPIKE и 120-мм минометы. Часть будет усилена группой саперов и группой боевой поддержки.

Первые бельгийские военнослужащие прибудут в Эстонию в декабре. Основные силы прибудут в Эстонию из Литвы, совершив моторизованный переход через три Балтийские страны. По пути они будут делать остановки, чтобы жители Эстонии смогли ознакомиться с их деятельностью и вооружением.

Весной бельгийцы и французы примут участие в крупных учениях "Весенний шторм".

Боевая батальонная группа НАТО, куда вольются бельгийцы, в составе около 1200 человек, была размещена в Эстонии на основании решения саммита НАТО в Варшаве.