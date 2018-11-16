Бельгия направит в Эстонию сто единиц боевой техники

Бельгия направит в Эстонию боевую маневренную часть для участия в деятельности дислоцированной здесь боевой группы НАТО, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии.
Маневренная бронечасть в составе около 200 военнослужащих пробудет в Эстонии пять месяцев, после чего их сменят французы.
Как заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik), решение бельгийского правительства направить свои подразделения в Эстонию показывает, что и малые государства могут вносить равный вклад в безопасность стран НАТО.
"Будучи небольшими государствами, мы лучше понимаем свое значение безопасности, так как наша общая безопасность зависит от деятельности НАТО в целом", - сказал Ю.Луйк.
В составе части будет сто единиц боевой техники, в том числе 35 боевых машин пехоты и БМП и 65 машин поддержки, противотанковые ракеты SPIKE и 120-мм минометы. Часть будет усилена группой саперов и группой боевой поддержки.
Первые бельгийские военнослужащие прибудут в Эстонию в декабре. Основные силы прибудут в Эстонию из Литвы, совершив моторизованный переход через три Балтийские страны. По пути они будут делать остановки, чтобы жители Эстонии смогли ознакомиться с их деятельностью и вооружением.
Весной бельгийцы и французы примут участие в крупных учениях "Весенний шторм".
Боевая батальонная группа НАТО, куда вольются бельгийцы, в составе около 1200 человек, была размещена в Эстонии на основании решения саммита НАТО в Варшаве.
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