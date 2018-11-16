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Дальнее зарубежье 16.11.2018 22:46

Бельгия направит в Эстонию сто единиц боевой техники

Бельгия направит в Эстонию боевую маневренную часть для участия в деятельности дислоцированной здесь боевой группы НАТО, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии.

Маневренная бронечасть в составе около 200 военнослужащих пробудет в Эстонии пять месяцев, после чего их сменят французы.

Как заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik), решение бельгийского правительства направить свои подразделения в Эстонию показывает, что и малые государства могут вносить равный вклад в безопасность стран НАТО.

"Будучи небольшими государствами, мы лучше понимаем свое значение безопасности, так как наша общая безопасность зависит от деятельности НАТО в целом", - сказал Ю.Луйк.

В составе части будет сто единиц боевой техники, в том числе 35 боевых машин пехоты и БМП и 65 машин поддержки, противотанковые ракеты SPIKE и 120-мм минометы. Часть будет усилена группой саперов и группой боевой поддержки.

Первые бельгийские военнослужащие прибудут в Эстонию в декабре. Основные силы прибудут в Эстонию из Литвы, совершив моторизованный переход через три Балтийские страны. По пути они будут делать остановки, чтобы жители Эстонии смогли ознакомиться с их деятельностью и вооружением.

Весной бельгийцы и французы примут участие в крупных учениях "Весенний шторм".

Боевая батальонная группа НАТО, куда вольются бельгийцы, в составе около 1200 человек, была размещена в Эстонии на основании решения саммита НАТО в Варшаве.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ЭСТОНИЯ, ВОЕННЫЕ, ТЕХНИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]