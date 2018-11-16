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Дальнее зарубежье 16.11.2018 23:11

Новым министром Великобритании по Brexit назначили чиновника Минздрава

Новым министром Великобритании по Brexit стал Стивен Баркли, сообщили в пятницу в правительстве страны.

"Королева была рада одобрить назначение Стивена Баркли на должность министра по выходу из Европейского союза", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице британского правительства в Twitter.

На этом посту он заменил ушедшего из-за разногласий по проекту соглашения по Brexit Доминика Рааба.

С.Баркли до сих пор занимал должность в министерстве здравоохранения Великобритании.

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Тэги: BREXIT, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]