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Дальнее зарубежье 17.11.2018 09:00

Трамп и Эрдоган обсудили Сирию и дело Хашкаджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и дело журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на канцелярию главы турецкого государства.

"Лидеры сошлись во мнении, что необходимо пролить свет на все аспекты инцидента с саудовским журналистом (...), указав на недопустимость попыток замять это преступление", - отмечает агентство.

Президенты, по информации "Анадолу", приветствовали проведение совместного патрулирования военных Турции и США в районе сирийского Манбиджа. Кроме того, Р.Т.Эрдоган отметил, что ожидает от Вашингтона прекращения помощи курдским ополченцам на севере Сирии.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]