Трамп и Эрдоган обсудили Сирию и дело Хашкаджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и дело журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на канцелярию главы турецкого государства.
"Лидеры сошлись во мнении, что необходимо пролить свет на все аспекты инцидента с саудовским журналистом (...), указав на недопустимость попыток замять это преступление", - отмечает агентство.
Президенты, по информации "Анадолу", приветствовали проведение совместного патрулирования военных Турции и США в районе сирийского Манбиджа. Кроме того, Р.Т.Эрдоган отметил, что ожидает от Вашингтона прекращения помощи курдским ополченцам на севере Сирии.
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