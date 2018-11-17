Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9267 RUR   0.0258 GBR   2.1743 TRY   0.3163

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.46 Brent   66.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 14° 19 Ноя 14° 20 Ноя 14°

Дальнее зарубежье 17.11.2018 09:56

Помпео благодарит КНДР за освобождение гражданина США

Госсекретарь США Майк Помпео выразил благодарность КНДР за освобождение американского гражданина, сообщает в пятницу госдеп.

"США ценят сотрудничество КНДР и посольства Швеции (в Пхеньяне - ИФ) за помощь в освобождении гражданина США", - говорится в сообщении госдепартамента.

В нем не названы имя и фамилия этого человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, ОСВОБОЖДЕНИЕ


Похожие новости


Встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти после Нового года - Пенс Встреча Помпео с эмиссаром Пхеньяна была отменена по инициативе Северной Кореи, разъяснили в Сеуле Сеул надеется на скорую встречу Помпео с представителем КНДР В госдепе сообщили о переносе встречи Помпео с представителями КНДР Помпео и представитель КНДР обсудят вопросы денуклеаризации - госдеп Трамп рассказал о "хорошей энергетике" в общении с лидером КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]