Помпео благодарит КНДР за освобождение гражданина США

Госсекретарь США Майк Помпео выразил благодарность КНДР за освобождение американского гражданина, сообщает в пятницу госдеп.

"США ценят сотрудничество КНДР и посольства Швеции (в Пхеньяне - ИФ) за помощь в освобождении гражданина США", - говорится в сообщении госдепартамента.

В нем не названы имя и фамилия этого человека.