Премьер Армении потребует объяснений от Лукашенко и Назарбаева по поводу их высказываний о кандидатах на должность генсека ОДКБ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян потребует объяснений от президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с его заявлениями на встрече с послом Азербайджана в Минске по вопросу ситуации в ОДКБ.
"Представьте, если я стану рассказывать послу какой-то страны, которая не является членом ОДКБ, о встрече глав государств в закрытом формате. Ведь там главы стран военно-политического блока обсуждают ряд вопросов, это закрытая встреча, закрытый разговор", - сказал Н.Пашинян журналистам в пятницу.
12 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым заявил в связи с ситуацией в организации: "Армения возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения?". По словам белорусского лидера, и.о. премьера Армении Никол Пашинян "должен в правительстве просто разобраться с ситуацией". А.Лукашенко добавил, что готов предложить три кандидатуры на пост генсека ОДКБ.
"Я удивлен, что человек, который на протяжении 30 лет находится в статусе руководителя страны, может себе позволить такое. Конечно, я потребую объяснений от президента Белоруссии, и не только от него. С противоречащим нашим договоренностям заявлением выступил также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, заявив после закрытого саммита ОДКБ, что в должности генсека ОДКБ будет назначен представитель Белоруссии", - сказал Н.Пашинян.
По его словам, никто не имел права выступать с таким заявлением, поскольку в ОДКБ решения принимаются на основе консенсуса.
"Мы нашу позицию четко выразили. И до тех пор, пока мы в нашей партнерской среде не приняли решения, никто не имел права выступать с подобным заявлением. В рамках ОДКБ мы должны провести серьезный разговор с нашими союзниками, чтобы всем стало понятно, какие обязательства члены ОДКБ имеют друг перед другом", - отметил и.о. премьера Армении.
Н.Пашинян заявил также, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в пятницу обсуждал также эти вопросы.
"Мы продолжим диалог с нашими партнерами, чтобы достичь взаимного согласия. Мы работаем в атмосфере партнерства, сохраняем корректность и уважение в отношении наших партнеров, и требуем аналогичного отношения", - заявил он.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Ю.Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.
В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержении конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.
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